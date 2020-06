PRADO | Mulher é morta a golpe de facada no centro

Uma pessoa foi assassinada no período noturno desta segunda-feira (29), no município de Prado.

O crime contra uma mulher ainda sem identificação formal ocorreu na rua Getúlio Vargas, popularmente conhecida por “rua grande” no centro da cidade praiana e a vítima foi morta com um golpe de arma branca (faca) na região torácica.

A vítima de prenome Adriana, morreu no local sem ter a chance de receber atendimento. Moradores relataram que tudo foi muito rápido, mas uma outra mulher acusada de praticar o crime foi vista fugindo do local.

Populares mantiveram contato com as centrais de atendimento do SAMU 192 e Polícia Militar que prontamente destinou unidades até o local do crime, sendo isolado o cenário do assassinato.

A polícia civil do município também foi informada sobre o crime e um levantamento deverá ser autorizado, com remoção do corpo para o município vizinho. Até o fechamento da matéria não havia registro de prisão.