PRADO | Polícia civil prende acusado de estupro em assentamento

A Polícia Civil do Prado, nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, cumpriu Mandado de Prisão Preventiva, expedido contra W. O. dos S. vulgo “bico fino”, estando ele incurso no artigo 217-A do Código Penal – Estupro de Vulnerável.

Desde a segunda-feira dia 27, quando foi dado conhecimento à Polícia Civil do cometimento do estupro de vulnerável, envolvendo uma menina de apenas sete anos de idade, na zona rural, próximo a Corumbau, a Polícia Civil iniciou as investigações, fazendo todo o procedimento de Polícia Judiciaria, inclusive a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva do indicado pela autoria do crime, sendo que nesta sexta-feira, o Juiz da Comarca do Prado, depois da cota do Ministério Público emitiu o Mandado, sendo esse cumprido ainda na data de sua expedição, pois, era necessário que se evitasse a fuga do autor do crime.

Já na Delegacia de Polícia do Prado, em seu Interrogatório, Bico Fino confessou o ato, dizendo que estava embriagado, mas contou os detalhes de como tirou a criança da casa pela janela do quarto, levando-a para o mato, numa plantação de pimenta, local do crime bárbaro cometido.

Por | Delegado Kleber