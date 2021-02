Prado: Prefeito Gilvan participa de missa em homenagem ao dia da padroeira da cidade

O prefeito Gilvan da Silva Santos (Gilvan Produções) e o vice-prefeito Antônio Carlos da Silva Magalhães (Carlão da Saúde) participaram, na manhã desta terça-feira (02/02), da tradicional missa pelo dia de Nossa Senhora da Purificação, padroeira da cidade.

A celebração foi presidida pelo bispo Dom Jailton de Oliveira Lino e concelebrada por diversos padres da Diocese de Teixeira de Freitas-Caravelas e foi transmitida pelas redes sociais da paróquia, através da Pastoral da Comunicação (PASCOM).

Para o prefeito Gilvan Produções, a celebração da padroeira da cidade é um momento único, onde todos os fiéis se mobilizam e fortalecem a fé. “Os festejos em homenagem a Nossa Senhora da Purificação são momentos de renovação e reflexão. Eu como morador e gestor da cidade me sinto grato em participar dessa manifestação de devoção e não poderia deixar de vivenciar esse momento de união e consagração”, destacou.

“Estou aqui para agradecer e ao mesmo tempo pedir bênçãos para continuar trabalhando cada vez mais para a nossa cidade e devolvendo a população condições mais digna de se viver”, disse o prefeito.

A festa da Nossa Senhora da Purificação tem uma importância histórica para a cidade, é uma expressão cultural de fé e tradição religiosa, que tem atravessado todos esses anos, demonstrando a força da religiosidade popular do povo pradense.

Nesse ano devido a Pandemia, seguindo as recomendações dos órgãos da saúde o administrador paroquial Padre Domingos Bento, decidiu por não ter a procissão com a imagem da padroeira pelas ruas da cidade, visando assim evitar aglomerações e propagação do vírus da COVID 19.

Por ASCOM / PRADO