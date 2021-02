Prado: Prefeito, vice-prefeito e vereador participam de reunião apartidária com representantes da Associação de Corumbau

No último domingo (03), o prefeito Gilvan da Silva Santos (PSD), na companhia do vice-prefeito Antônio Carlos (PT), participaram de uma reunião apartidária com representantes da Associação de Amigos Moradores e Conservação de Corumbau. A reunião foi solicitada pelo vereador Brenio Pires (PROS).

Na pauta, estava a criação de um protocolo de intenções entre a Associação, o poder Executivo e o poder Legislativo, a criação do Distrito de Corumbau, atualização do plano diretor urbano, coleta seletiva de resíduos sólidos, a implantação de uma equipe permanente de saúde, a manutenção da escola de Veleiros e a implantação do turismo comunitário eco-sustentável.

De acordo com o prefeito Gilvan, estes encontros com a população favorecem um trabalho mais abrangente. “São nestes encontros com a população que podemos tomar conhecimento dos problemas e buscar soluções para os mesmos. Durante toda a nossa campanha afirmamos que o nosso governo seria um governo participativo e não será, de maneira nenhuma, diferente”, disse.

O vereador Brenio Pires, demonstrou otimismo quanto ao comprometimento do chefe do executivo. “Tendo em vista que é um sonho antigo e que Corumbau recebe milhares de turistas o ano inteiro, gerando empregos no povoado, nosso argumento nesta reunião com o prefeito Gilvan teve como foco o futuro, pois, a partir da criação do Distrito, o plano diretor urbano, a implantação de uma equipe permanente na saúde entre outros, os números relacionados aos visitantes e empregos aumentarão e com o projeto aprovado, Corumbau e outras localidades próximas serão beneficiadas. Acredito que estamos no caminho certo”, destacou.

O vice-prefeito, Carlão da Saúde também enfatizou o encontro. “Trata-se de um momento muito importante para Corumbau e toda a região, debatendo sobre melhorias em toda a localidade. Sendo assim, é muito gratificante estar junto com o prefeito Gilvan e do vereador Brenio, cumprindo aquilo que falamos à população”, explica.

Além do prefeito, vice-prefeito e do vereador, estiveram presentes o Sr. Varella (presidente da Associação AMA), demais associados, representantes das comunidades de Veleiros e Ponta do Corumbau. Na oportunidade, o gestor reforçou que dará o apoio necessário para o povoado do Corumbau e região.

Por | Ascom PMP