Prefeito de Itamaraju é eleito Presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul da Bahia – APES

Uma reunião marcou o início dos trabalhos 2021, da Associação dos Municípios do Extremo Sul da Bahia – APES, convocando gestores para eleição da nova diretoria para o biênio 2021 – 2022.

Os prefeitos e membros da APES, reuniram-se na tarde de sexta-feira (15), no auditório do Lord Plaza Hotel, no município de Teixeira de Freitas, onde discutiram sobre os desafios da instituição enfatizando a união dos municípios.

A APES, é composta por 21 municípios do extremo sul da Bahia, constituída em promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região, fundada no ano de 1997, representa uma grande força política tendo como associados os municípios de Itamaraju, Itabela, Ibirapuã, Itagimirim, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Eunápolis, Porto Seguro, Prado, Guaratinga, Caravelas, Santa Cruz Cabrália, Lajedão, Belmonte, Mucuri, Medeiros Neto, Alcobaça, Vereda, Nova Viçosa e Teixeira de Freitas.

Em decisão consensual entre os 21 prefeitos integrantes da associação, foi eleito presidente para o exercício 2021-2022, o Prefeito de Itamaraju Marcelo Angênica, que irá conduzir os trabalhos frente a instituição.

O presidente Marcelo Angênica, agradeceu a confiança dos associados ressaltando o compromisso em defender os interesses dos municípios do extremo sul, buscando investimentos que possam alavancar a economia e sustentabilidade da região, Marcelo Angênica, aposta na união dos municípios como fator fundamental na garantia de conquistas para a região melhorando a qualidade de vida e desenvolvimento da região.

Finalizando o presidente Marcelo Angênica, destacou a grande potencialidade da região e defendeu a geração de emprego e renda, destacando os desafios em buscar parcerias de indústrias para o extremo sul da Bahia, “que as esferas dos governos estaduais e federais possam olhar com mais atenção cada município, “A gente precisa ser mais enxergados no cenário baiano e cobrar ações do governo do estado, precisamos nos unir para sermos mais respeitados” disse o prefeito.

A nova diretoria é composta pelos seguintes cargos em sua diretoria:

Presidente – Marcelo Angenica (Itamaraju);

Vice-presidente – Mildson Dias Medeiros (Itanhém);

1º Secretário – Juarez da Silva Oliveira (Itapebí);

2º Secretário – Luiz Carlos Junior Silva de Oliveira (Itagimirim);

Tesoureiro – Ariston Almeida Passos Filho (Lajedão).

Conselho Fiscal;

1º Membro – Givaldo Muniz (Alcobaça);

2º Membro – Agnelo Silva Santos Junior (Santa Cruz Cabrália);

3º Membro; Luciana Sousa Machado Rodrigues (Nova Viçosa).

Por | Ascom