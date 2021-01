Prefeito de Itamaraju recepciona equipe do Instituto Ampliê

O prefeito Marcelo Angênica juntamente com o secretário de agricultura Ivan Favarato Filho, recepcionaram no município de Itamaraju, a equipe do Instituto Ampliê.

Na oportunidade diversos assuntos referentes ao cenário econômico e agricultura regional foram tratados na reunião, umas pautas importantes da reunião foi a participação de produtores do município na 5ª edição do Concurso Conilon de Qualidade.

O Concurso é uma ação do Sindicato dos Produtores Rurais e Prefeitura de Teixeira de Freitas e na edição de 2020, o município itamarajuense classificou dois produtores para a final da competição, sendo Campeão na Categoria Lote o produtor Leonardo Caliman.

Além de premiar os melhores cafés, o objetivo do Concurso é proporcionar uma reflexão junto aos agricultores de que é possível e principalmente rentável produzir um conilon de qualidade adotando boas práticas de manejo e iniciando uma nova trajetória na cultura do café conilon em nossa região.

Nesta edição 2021, a Prefeitura de Itamaraju pretende integrar aos organizadores do evento, proporcionando difusão de tecnologias da cadeia produtiva da Cafeicultura e uma maior participação de produtores do município no Concurso.

Por: Secretaria de Agricultura /ASCOM – Itamaraju