Prefeito do Prado se reúne com engenheiro do Estado para discutir duplicação da ponte sobre o Rio Jucuruçu

O prefeito Gilvan Produções, acompanhado do engenheiro do Estado da Bahia e da equipe técnica do município, realizou, na manhã desta última sexta-feira (12), uma vistoria para os trabalhos de duplicação da ponte, que dá acesso à cidade de Prado, localizada na BA-001.

“Já estivemos em Salvador conversando com os nossos Senadores e Deputados, buscando emendas para a duplicação da ponte. O engenheiro do estado veio exclusivamente para realizar esse levantamento. Se tudo der certo, essa obra vai dar mais segurança e fluidez no trânsito”, disse o Prefeito, Gilvan Produções.

A ponte foi construída pelo Governo do Estado na década de 70, e é um sonho antigo dos moradores e turistas que diariamente visitam o município de Prado.

Por ASCOM / Prefeitura de Prado