Prefeito Gilvan Produções se reúne com moradores e empresários para discutir melhorias na Guaratiba

Proporcionar interação entre o empresariado local é um dos focos da atual administração do município. Em vista disso, o prefeito do Prado, Gilvan Produções, o secretário de Administração Cassio Marques Marchesini, o presidente da câmara de vereadores, Odilei Matos, o vereador Dr. Eglif de Negreiros, o comandante da 88ª CIPM, Major Barbosa, e os representantes do Consórcio Construir (Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia), se reuniram com empresários e moradores para discutir melhorias em todos os setores. O encontro aconteceu na noite da última sexta-feira (05), no Hotel Residencial do Mirante, no Balneário Praia de Guaratiba.

A reunião teve como objetivo estreitar o relacionamento entre o poder público e as entidades representativas na área de turismo, bem como atender as demandas e reivindicações das redondezas, além disso, discutir assuntos de interesse mútuo para facilitar o desenvolvimento de políticas públicas e infraestrutura.

“O objetivo da reunião é ouvir as demandas dos moradores e dos empresários de forma que possamos encontrar soluções mais ágeis e mais eficientes em prol do desenvolvimento da nossa cidade.

Esse diálogo entre a prefeitura e sociedade é fundamental para que as políticas públicas e ações da prefeitura sejam mais assertivas e com mais impacto em prol do nosso município. Faz parte da nova estratégia do governo municipal a integração das secretarias com a sociedade, que envolve escutar o povo, tratar o problema internamente e responder as ramificações de forma mais rápida”, disse Gilvan Produções, prefeito do Prado, reforçando que seu gabinete estará sempre de portas abertas para o diálogo.

Por ASCOM