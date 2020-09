Prefeito Marcelo Angênica convida Dalvadisio Lima para ser o seu candidato a vice prefeito

O prefeito de Itamaraju vai anunciar oficialmente durante a convenção que acontecerá nesta segunda-feira (14), às 15h, Dalvadisio Lima (PDT), como candidato à vice-prefeito na sua chapa.

Nos bastidores políticos essa possibilidade já era cogitada, uma vez que Dalvadisio apoiou o médico Marcelo Angenica na sua primeira eleição em 2016 e fez parte de sua equipe ocupando a secretaria de Governo por três anos e meio, Lima sempre agiu como um conciliador nas discussões internas da gestão, com perfil dinâmico e ao mesmo tempo moderador, sempre atuou como um conselheiro, conquistando a confiança do gestor e sua equipe.

Dalvadisio Lima, assumiu a presidência do PDT a convite do pastor Valdeli Rios presidente da Assembléia de Deus em itamaraju e dos deputados estadual Samuel Júnior e federal Alex Santana, vindo então a lançar sua pré candidatura a prefeito, montando um forte grupo para a disputa, com dois vereadores eleitos e mais 21 pré candidatos.

O presidente do PSDB Jorge Almeida e o Deputado Adolpho Viana, deram seu aval e endossaram a escolha de Dalvadisio para compor a chapa encabeçada pelo candidato a reeleição Marcelo Angenica.

Analistas políticos avaliam que essa união de dois nomes que fazem parte dos quatro nomes que tiveram as maiores votações da história de Itamaraju fortalece Dr. Marcelo rumo a reeleição.

Com essa aliança a chapa irá contar com quatro partidos (PSDB, PDT, PRB e PRÓS) e 92 candidatos a vereador.