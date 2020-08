Prefeitos se unem para unificar comunicação no combate a COVID-19

Campanha multiplataforma ajudará municípios com informações técnicas e recomendações de saúde e sociais sobre a COVID-19.

Iniciativa criada pela Frente Nacional de Prefeitos e Vital Strategies compila materiais de comunicação baseados em medidas recomendadas por organizações globais de saúde para personalização e uso por governantes locais de todo país.

Para apoiar os municípios do Brasil no desenvolvimento de uma conversa clara e didática sobre a COVID-19 com a população, reforçando as principais medidas de saúde pública e sociais (MSPS) recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a organização global de saúde Vital Strategies, por meio da iniciativa Resolve to Save Lives, lançam uma campanha de comunicação de risco. A ação contempla a plataforma de conteúdo Cidades Contra COVID-19, na qual os governos locais podem acessar materiais com informações técnicas e recomendações sobre a doença.

A plataforma online compila materiais de comunicação focados em transmitir mensagens sobre a percepção de risco e os comportamentos necessários para se reduzir o risco de contágio, de acordo com as medidas sociais e de saúde pública da OMS. Além disso, a plataforma trará orientação para consulta e utilização dos materiais pelos 406 municípios que fazem parte da FNP e para todas as cidades do país que tiverem interesse. A ideia é que as autoridades possam usar informações adequadas e adaptar ao contexto local para suprir a população com dados técnicos e referendados para evitar e reduzir o contágio da COVID-19.

“Juntamente com a FNP, criamos essa campanha focada em comunicação de risco para apoiar os municípios no compartilhamento de informação clara e orientações desenvolvidas por organizações especializadas, incluindo a OMS. Atualmente o Brasil está entre os três países que mais registram número de novas mortes e casos, além de liderar os números na América do Sul; cidades e estados enfrentam desafios gigantes como a subnotificação da doença e o colapso do sistema de saúde. Acreditamos que a plataforma vai ajudar os prefeitos de diversas regiões do país a levar informação correta para os cidadãos”, afirma Pedro de Paula, Diretor Executivo da Vital Strategies no Brasil.

Os materiais referentes à percepção de risco orientam sobre os diferentes níveis de risco em cenários variados, recomendando: evitar lugares lotados, contato próximo e espaços fechados com pouca ventilação. Já a redução de risco tem como base orientações para diminuir o risco de contágio da COVID-19, como: uso da máscara, mãos higienizadas e manter a distância. Esses direcionamentos podem ser baixados pelos governantes locais diretamente da plataforma, em diversos formatos de materiais, como filmes para TV, spots de rádio, materiais de relações públicas e redes sociais.

De acordo com Gilberto Perre, secretário executivo da FNP, a mobilização de órgãos não governamentais para levar orientações à população é fundamental neste momento: “Enfrentamos um cenário desafiador na comunicação com desinformação e falas desconexas no enfrentamento à doença. É nesse momento que vemos a importância de iniciativas que levem dados confiáveis e de fonte segura sobre a COVID-19, e que também equilibrem os debates. Essa campanha tem como objetivo principal reforçar as principais medidas sociais e de saúde pública ao orientar a população sobre a percepção e redução do risco de contágio”.

Parceria entre as organizações

Firmada em outubro de 2019, a Vital Strategies e a Frente Nacional de Prefeitos possuem uma parceria que visa fortalecer os sistemas de saúde pública em cidades do Brasil. Como parte da colaboração, a Vital Strategies fornece suporte técnico e conhecimento baseado em evidências para os governos das cidades, a fim de melhorar as políticas com foco na saúde pública, mobilidade urbana e meio ambiente.

Sobre a Frente Nacional de Prefeitos

Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Suprapartidária, tem como foco de atuação os 406 municípios com mais de 80 mil habitantes. Esse recorte abrange 100% das capitais, 61% dos habitantes e 75% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Sobre a Vital Strategies

A Vital Strategies é uma organização global de saúde que acredita que todas as pessoas devem ser protegidas por um forte sistema de saúde pública. Trabalha com governos e a sociedade civil em 73 países, incluindo o Brasil, para projetar e implementar estratégias baseadas em evidências que abordam seus problemas de saúde pública mais prementes. O objetivo é ver os governos adotarem intervenções promissoras em escala o mais rápido possível. Para saber mais, visite www.vitalstrategies.org.

