Prefeitura de Itamaraju Decreta Luto Oficial no Município

No uso das atribuições legais por meio do artigo 63, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o falecimento dos ilustres cidadãos itamarajuenses, o Prefeito Marcelo Angênica publicou na tarde de segunda-feira (11), através de decreto de Nº 64/2021 do Diário Oficial do Município de Itamaraju, Luto Oficial por 03 dias.