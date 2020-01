Prefeitura de Itamaraju inicia obra de pavimentação da Rua Imperatriz Leopoldina

Moradores da Rua Imperatriz Leopoldina receberam a visita do prefeito Dr. Marcelo Angênica e do vereador Mazuck Ribeiro que foram vistoriar o início da pavimentação em bloco sextavado.

O Dr. Marcelo Angênica falou sobre as obras de infraestrutura: “Uma de nossas prioridades sempre foi melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida de nossa população. A maioria dessas obras de pavimentações são feitas com recursos próprios, mas não vamos nos cansar de ir em busca de investimentos para Itamaraju.

Precisamos pensar no bem-estar da população e dos pedestres que circulam nas ruas da cidade. ”, disse o prefeito. As obras de pavimentação da Imperatriz Leopoldina foi uma reivindicação do vereador Mazuck Ribeiro.

O Secretário de Obras de Itamaraju destacou a importância dessas obras. “Esse volume de obras de infraestrutura nas ruas de nosso município, foi um pedido e uma determinação do prefeito Dr. Marcelo Angênica que tem como prioridade, melhorar a mobilidade urbana da cidade e a qualidade de vida das pessoas que tem seu o direito de ir e vir com mais conforto e comodidade.

É claro que não conseguimos atender todos os pedidos de uma vez só. Mas não vamos diminuir o passo, estamos com pé no acelerador, continuaremos com as ações de infraestrutura”, disse Toninho.

Ainda segundo o Secretário de Obras, Toninho Charbel, a iniciativa do Governo Municipal é manter o foco na revitalização de ruas de todas as comunidades beneficiando todo o município inclusive no interior.

Em 2019 foram entregues ruas pavimentadas em diversos bairros da cidade, além de afastamento de ruas em vários bairros do município e agora chegou a vez da Rua Imperatriz Leopoldina localizada no centro de Itamaraju.

