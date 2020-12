Prefeitura de Itamaraju realiza aquisição de novos equipamentos para o Hospital Municipal

A Prefeitura de Itamaraju, através da Secretaria de Saúde, anunciou a população aquisição de novos equipamentos estruturando a unidade hospitalar do município.

Na oportunidade o Prefeito Marcelo Angênica, Secretário de Saúde Luiz Fabio e Diretor do Hospital Rodival Silva (Binho), acompanharam a chegada dos equipamentos. Os investimentos é mais uma ação da gestão municipal com proporcionando avanços na saúde, modernidade e compromisso aos munícipes.

Segundo destacou o Prefeito Marcelo Angênica, os investimentos aproximam R$ 800.000,00 (oitocentos Mil Reais), sendo distribuídos na compra de diversos equipamentos que ajudam a salvar vidas, oferecendo melhores condições de atendimentos a população e facilitando atuação dos profissionais de saúde.

Foram adquiridos Desfibriladores Cardioversores, Aspirador Cirúrgico, Bomba de Infusão, Monitor Cardíaco Multiparamétrico, Oximetro, Ventilador Mecânico, Respiron (Exercitador e Incentivador Respiratório), Cepap, Cama Hospitalar Motorizada, Autoclave, Estetoscópio, Otoscópio entre outros equipamentos.

O Secretário de saúde Luiz Fabio, ressaltou a importância dos investimentos enfatizando o momento com a expressão “passos largos”, continuaremos trabalhando para garantir uma saúde digna a toda a população, buscando mecanismos que viabilize a saúde pública municipal em todos os setores, encerrou.

O Diretor do hospital Rodival Silva (Binho, agradeceu a gestão pela atenção concebida a unidade hospitalar, atendendo as demandas e promovendo melhorias, “Qualquer equipamento destinado ao Hospital, que melhore a vida das pessoas, é benéfico. Por isso, a administração tem investido no atendimento da população”, declarou.

Tem sido notório os investimentos da gestão municipal durante o cumprimento da administração 2017/2020, diversos seguimentos da unidade hospitalar vêm sendo estruturados para melhor atender a população, Nova Lavanderia, Novos Leitos Semi-Intensiva, Nova Maternidade, Centro Cirúrgico, Aquisição de Inúmeros Equipamentos, Aquisição de Ambulâncias entre outros.

O trabalho não para, nos próximos dias as obras de construção da nova e moderna cozinha, refeitório entre outras melhorias serão concluídas, ações de compromisso com a população itamarajuense.

Por | ASCOMPMI