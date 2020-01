Prefeitura de Itamaraju realiza chamada pública de aquisição dos produtos da Agricultura Familiar

A Secretaria Municipal de Agricultura do município de Itamaraju publicou o Edital de chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para manutenção da merenda escolar de Itamaraju, da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 17 de fevereiro de 2020, às 09h00mim, na sede da Prefeitura Municipal de Itamaraju, localizada à Praça da Independência, nº 244, 1º Andar – Centro – Cidade Baixa – Itamaraju – Bahia.

