Prefeitura de Prado recebe primeiras doses de vacinas contra a Covid-19

A prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu nesta terça-feira (19), o primeiro lote com as 1.360 doses da vacina contra a Covid-19. A chegada foi escoltada com a presença da Polícia Militar e acompanhada pelo prefeito, Gilvan Produções e pela secretária de Saúde, Neuziane Mascarenhas, sendo acondicionadas no setor da Vigilância Sanitária.

De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta primeira etapa serão imunizados trabalhadores da área da saúde que auxiliam no combate à pandemia, indígenas e também idosos que residem em Instituições de Longa Permanência. Cada paciente receberá duas doses, com intervalo de 28 dias.

A primeira pessoa a ser vacinada no município foi a indígena Luciara Azevedo Ferreira, da Aldeia Tibá. Logo em seguida, outros profissionais da saúde.

“Estamos concentrando esforços para garantir o bom armazenamento e conservação das doses que Prado recebeu do Governo do Estado. Luciara é a primeira pessoa vacinada no município. Nada mais que merecido que os profissionais que atuam na linha de frente da pandemia, enfrentando os riscos causados pela Covid-19, sejam vacinados com prioridade. Estamos prontos para imunizar as pessoas e tudo será realizado de maneira segura, eficaz e alinhado com as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde”, destacou o prefeito Gilvan Produções (PSD).

Após a vacinação, Luciara destacou a importância da imunização. “A vacina é nossa esperança. Foi um momento ímpar poder representar a minha aldeia e minha categoria na linha de frente dessa luta de quem batalha pela vida e saúde de todos. Precisamos agradecer a Deus e aos pesquisadores que, em curto prazo, já desenvolveram a vacina pra imunizar a população. A emoção nesse momento é enorme e o sentimento é de proteção”, ressaltou.

A secretária de Saúde, Neuziane Mascarenhas, falou sobre a expectativa de pessoas a serem vacinadas neste primeiro momento.

“Finalmente estamos vacinando e imunizando. Sabemos que são poucas doses, mas é a primeira etapa e esperamos que em breve outros lotes cheguem para atendermos a todos”, enfatizou.

Por | ASCOM