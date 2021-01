Prefeitura divulga boletim epidemiológico do novo coronavírus em Prado

A Prefeitura divulgou, através da Secretaria Municipal de Saúde, dados atualizados sobre a situação epidemiológica dos casos de coronavírus em Prado.

O Boletim divulgado às 16h10min desta quarta-feira (06), registrou 11 casos ativos em recuperação e 07 casos aguardando o resultado. Todos eles permanecem em isolamento domiciliar, monitorados pelas equipes de saúde, assim como as pessoas com as quais tiveram contato.

O governo municipal vem adotando uma série de medidas para reduzir as taxas de transmissão da doença em Prado entre elas, os lavatórios gratuito equipados com torneira com água, sabão líquido, álcool 70%, papel toalha e placas informativas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça ainda o compromisso das equipes, 100% mobilizadas, com o cumprimento em integralidade dos protocolos do Ministério da Saúde no acompanhamento dos casos.

Por ASCOM / Prado