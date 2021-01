Prefeitura do Prado anuncia secretariado para a gestão municipal

A Prefeitura do Prado publicou no Diário Oficial do Município, os nomes que formarão o seu quadro de secretariado para o inicio da gestão 2021-2024.

A escolha dos secretários e dos dirigentes da Prefeitura se baseou nos critérios técnicos, ter absoluto compromisso com a transparência e competência. “Eles estão cientes que este será um governo de todos, com a prefeitura e o cidadão trabalhando juntos para construir o nosso futuro. Nós fomos escolhidos pelo povo para mudar, transformar e avançar. E é isso que vamos fazer, com o máximo de zelo com a coisa pública, sem qualquer desperdício ou desvio”, declarou o prefeito Gilvan (PSD).

Para completar o quadro, falta ser nomeado o secretário de Assuntos Indígenas que deverá constar nas próximas edições do Diário Oficial.

Confira os novos nomes de cada pasta:

Secretário de Administração: Cássio Marque Marchesini

Secretária de Saúde: Neuziane Mascarenhas Novais

Secretária de Finanças: Léa Ferreira Itajahy

Secretária de Turismo, Cultura e Esporte: Iracema Ribeiro Lourenço de Carvalho

Secretário de Obras: Paulo Barros Monte

Secretária de Educação: Keliane Oliveira Gouvêa

Secretário de Desenvolvimento Social : José Costa dos Santos (HUTO)

Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Urbano: Lenilson Felipe dos Santos

Secretário de Meio Ambiente: Hideraldo Beline Silveira Passos

Chefe de Gabinete: Nailton Batista de Oliva

Chefe da Divisão de Tributação e Fiscalização: Antônio Carlos Vasconcelos

Coordenadora de Vigilância Epidemiológica: Marileide Santana da Silva

Coordenadora da UPA: Carolina Oliva Batista

Coordenadora da Atenção Básica: Poliane Pereira de Marinho

Gestor Municipal de Convênios: Guilherme Francisco Brant Lorenzatto

Coordenadora do CREAS: Alba de Souza Paludi dos Santos

Coordenadora do CRAS: Malter Jany Silva de Brito

Coordenadora do Orfanato do Município: Patrícia Souza Gomes

Assessor de Planejamento e Coordenação: André Dornelo Alves

Coordenador do Cadastro Único (Bolsa Família): Felipe Vieira Franco

Por ASCOM / Prefeitura Municipal de Prado