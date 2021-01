Prefeitura do Prado lança plataforma inédita de monitoramento digital para turistas e moradores no combate ao coronavírus

A prefeitura municipal de Prado lançou neste sábado (02), o aplicativo “Monitora Covid”. A ferramenta tem o objetivo de fortalecer as medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus.

O aplicativo ‘Monitora Covid’ é uma ferramenta que agrega às medidas que já implantamos em nossa cidade para o enfrentamento do contágio do coronavírus. E o grande benefício é que o aplicativo possibilita que a triagem seja feita sem a necessidade de o paciente sair de casa. Além disso, será de extrema importância para o monitoramento da saúde dos funcionários, com avaliações semanais, através do aplicativo. “Se preciso, o turista vai ser direcionado para o atendimento presencial”, destacou o Prefeito Gilvan (PSD).

O aplicativo está disponível, gratuitamente, nos sistemas Android e IOS, e permite realizar triagem, monitorar sintomas e estabelecer contato direto entre o cidadão e o serviço de saúde do município. A plataforma vai ser usada dentro do Programa Estratégico de Testagem (PET) para identificar casos suspeitos de turistas e moradores.

Como funciona o aplicativo

Ao baixar o aplicativo ‘Monitora Covid’, o usuário deve preencher um cadastro e o formulário de auto avaliação coronavírus, indicando se tem sintomas como febre, tosse, perda do paladar, olhos vermelhos ou dor de cabeça e se tem diabetes, pressão alta ou falta de ar persistente.

“A partir dessa triagem, será gerado um resultado, apontando se a pessoa está no grupo de risco ou se há sinais de alarme e onde deve procurar atendimento. Essa auto avaliação pode ser feita diariamente. As informações vão ajudar a Secretaria de Saúde a mapear cada turista que chegar no município com os sintomas do coronavírus e a focar em ações estratégicas de combate e de prevenção”, frisou o vice-prefeito Carlão da Saúde.

Por ASCOM / PMP