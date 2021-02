Prefeitura do Prado promove capacitação para profissionais da saúde bucal

A Prefeitura de Prado promoveu, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Coordenação de Saúde Bucal, um encontro que reuniu profissionais de saúde do município. O objetivo do evento foi à capacitação para regulação de pacientes ao centro de especialidades odontológicas (CEO).

O encontro foi ministrado pelo Dr. Flagner Souza que relatou a importância da primeira consulta e um acolhimento bem feito pelos profissionais.

“Na primeira consulta, podem identificar lesões precocemente e até reduzi-las. O dentista tem que vestir a camisa do paciente, fazendo o seu acompanhamento durante todo o tempo, para que ele não se perca pelo caminho”, afirmou.

A coordenadora da saúde bucal do Prado, Flávia Dibai, ressaltou que “eventos como este permitem a troca de experiências, bem como a ampliação do conhecimento, com o fim de desenvolver melhorias no processo de trabalho”, disse.

O evento contou com a participação de odontólogos e auxiliares em saúde bucal do Município de Prado.

Por ASCOM