Prefeitura do Prado promove vacinação contra a Covid-19 no Lar dos Idosos

A Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (21), a vacinação contra a covid-19 no Lar dos Idosos, uma instituição de longa permanência de idosos. Ao todo, a equipe vacinou 18 pessoas entre residentes e cuidadores.

Desde o início da pandemia, a direção do asilo adotou medidas rígidas para conter a doença e evitar a infecção na unidade.

A senhora Ana Pinto da Costa, de 89 anos, foi a primeira desse grupo prioritário a receber a dose da CoronaVac. “Eu estou me sentindo ótima, fiquei muito feliz. Todo dia eu estava rezando para Deus mandar uma vacina para nós, para nos libertar”, disse dona Ana.

“Estou feliz de verdade. Essa vacina é muito boa para controlar essa doença e irá ajudar na nossa saúde,” disse Juscelino Moreira.

“Para essas doenças mais arretadas, acho que é importante vacinar. Tantas vacinas que existem, então para quê temer essa? Acho que temo mais a fincada da agulha, poderia ser de gotinha. Da morte ninguém escapa e não é por causa da vacina que eu vou morrer;” disse Florisvaldo Costa.

“Todo dia eu estava rezando para Deus mandar uma vacina para nós, para nos libertar. Mas para isso todos precisam tomar a vacina. Não é algo só para nós e sim para todos,” explicou Rosa Herrera Ogando.

A Prefeitura recebeu do Governo do Estado apenas 1.360 doses da vacina até o momento. Na primeira etapa, a prioridade está sendo imunizar os funcionários da área da saúde que estão na linha de frente do atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, pronto atendimento (UPA), unidades básicas de saúde (UBS), além dos idosos abrigados na instituição de longa permanência e os indígenas aldeados.

Por ASCOM