Presidente da APLB de Itamaraju, participa de assembléia regional

Representando a APLB Sindicato de Itamaraju o presidente Noel Vieira, participou da Assembléia Regional com os Trabalhadores em Educação da Rede Estadual do Estado da Bahia.

O objetivo do evento listado no estatuto é apresentar a pauta de reivindicações enviadas pela categoria ao governo e a construção de uma agenda de luta.

Vários profissionais da educação participaram da Assembléia Regional ocorrida na manhã desta quarta-feira (04) de março no município de Eunápolis. Mas 18 outras cidades realização eventos similares.

O presidente Noel Vieira responde pela regional do Sul do estado. “Conhecemos as muitas dificuldades dos profissionais, porém a participação de cada um de vocês permite fortalecer nossa luta. Essa integração nos concede avanços para o futuro da educação”, pontuou Noel Vieira.

Dentre os assuntos listados em pauta estão alguns assuntos chancelados pelos pela APLB, majoritariamente nas 18 regionais com aprovação do Calendário de Lutas e deliberações:

1 – Mantido o Indicativo de Greve;

2 – Devolução imediata do dinheiro descontado referente aos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020 (10 a 15 de março de 2020 em folha suplementar) , mediante apresentação do calendário de reposição nos sábados 21 e 28 de março 2020; o Departamento Jurídico já impetrou Mandato de Segurança;

3 – Rejeição da Proposta do Governo, que foi: 100 reais em 2020; 100 reais em 2021; 100 reais em 2022, condicionada à redução da GEAP de 50% para 30%;

4 – Garantir a correção imediata dos salários dos funcionários da Educação que estão ganhando abaixo do mínimo;

5 – Garantir a mudança de carga horária de 20 para 40 horas para quem entrou a partir de 2004;

6 – Construção de uma mesa de negociação com a participação do DIEESE para tratar sobre negociação salarial;

7 – Realização de Seminários, com ênfase no Novo Ensino Médio, para aprovação de resoluções pertinentes, com a participação de Universidades;

8 – Participação da categoria nas atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Em Salvador, terá caminhada do Cristo até o Farol da Barra, a partir das 9h.

9 – Participação na Greve Geral agendada para o dia 18/03, com ato às 9h, no Campo Grande;

10 – Realização de nova Assembléia, no final de março;

11 – Garantir que até o mês de maio nenhum professor excedente tenha qualquer prejuízo financeiro e seja tratado com respeito e dignidade.

CALENDÁRIO DE LUTAS REDE ESTADUAL

08/03 – Participação nas atividades do Dia Internacional da Mulher, 8 de Março.

17/03 – Lançamento do Fórum em Defesa do Serviço Público na AL-BA

18/03 – Greve Nacional da Educação