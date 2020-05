PRF apreende 109 quilos de cocaína e prende batedor na BR 407

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira (12), aproximadamente 109 kg de cocaína, embaladas em tabletes, que estavam escondidos no banco traseiro do veículo FIAT/Doblo Essence, com placas de Santo Amaro (BA). Dois homens e uma mulher foram presos.

O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF de combate a criminalidade no KM 57 da BR 407, em Jaguarari (BA). Inicialmente, foi dada ordem de parada a um Doblo, com 01 ocupante. Os agentes realizaram os procedimentos de abordagem e suspeitaram do comportamento do motorista, que demonstrava nervosismo e contradições.

Logo em seguida, foi visualizado um segundo Doblo transitando na via, quando foi dado o comando de parada. Durante a entrevista ao motorista, um homem de 40 anos, também percebeu-se certo nervosismo e informações desencontradas, principalmente em relação ao motivo da viagem e local de destino. Ele estava acompanhado de uma mulher.

Diante da fundada suspeita, os PRFs decidiram aprofundar a fiscalização no veículo. Após vistoria minuciosa no automóvel, os policiais encontraram os pacotes de cocaína que estavam escondidos no banco traseiro.

Os agentes federais constataram que o primeiro veículo Doblo funcionava como batedor.

Diante dos fatos, os três foram presos em flagrante delito e encaminhados com o produto apreendido para a Delegacia de Polícia Civil em Juazeiro, para lavratura dos procedimentos cabíveis. Eles responderão pelo crime de tráfico de drogas, conforme dispõe o art. 33 da Lei 11.343/2006.