PRF apreende 50 Kg de maconha durante abordagem a ônibus de turismo

Em 2019, a PRF registrou recorde histórico de drogas apreendidas nas estradas federais do estado. Dados apontam aumento de mais de 300% na apreensão de cocaína e mais de 100% na quantidade de maconha retirada de circulação quando comparados ao ano de 2018.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de sábado (01), aproximadamente 50 kg de maconha. A droga estava escondida na bagagem de uma passageira de ônibus turismo. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a Polícia Judiciária.

Os agentes realizavam fiscalização de combate a criminalidade no km 836 da BR 116 quando abordaram um ônibus, que saiu de São Paulo (SP) com destino a cidade pernambucana de Caruaru.

Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus, quando foi encontrado em duas malas 88 tabletes contendo a substância entorpecente. Foi realizada a checagem das bagagens e identificado o responsável pela maconha.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a mulher e ela foi encaminhada com a droga à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).

RECORDE HISTÓRICO

O volume de drogas apreendidas pelos policiais rodoviários federais no ano passado saltaram de 6 toneladas em 2018 para quase 17 toneladas em 2019. Deste total, 15,3 toneladas são de maconha; 1,3 tonelada de cocaína; e 123 quilos de crack. No ano de 2018, foram apreendidos 5,8 toneladas de maconha; 309 quilos de cocaína; e 138 quilos de crack. Os números apresentados em 2019 representam um aumento de 161% de maconha e de 318% na apreensão de cocaína, quando comparados a 2018. Esse volume é o maior de toda a série histórica de drogas retiradas de circulação da PRF no estado.

A PRF apertou o cerco ao narcotráfico e alguns fatores contribuíram para esses resultados como o investimento na capacitação do efetivo, a implementação da tecnologia, a utilização de cães farejadores, as ações integradas com outras forças policiais e o aumento das ações de inteligência.

É a Polícia Rodoviária Federal, reiterando mais uma vez seu comprometimento com a proteção dos brasileiros; seu profissionalismo no fortalecimento da segurança pública; e sua participação na construção de um Brasil mais ético e justo.

Por | PRF