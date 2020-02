PRF em Eunápolis visita Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal

A entrada principal do parque fica localizada na BR 498 e é acessada pelo Km 794 da BR 101, no Extremo Sul da Bahia.

A Chefe de Delegacia de Eunápolis, Neila Cardoso, visitou, nesta quarta-feira (19) o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal. O PRF Allan Vasconcellos também participou da visita. Eles foram recepcionados pela gestora da unidade de conservação, Cassia Saretta e pelo cacique Braga.

A reunião ocorreu nas instalações do parque e durante a visita foram compartilhadas informações institucionais, em que se discutiram iniciativas de apoio, cooperação e integração, principalmente ações de proteção ambiental.

O Parque Monte Pascoal com seus 22.000 hectares apresenta uma diversidade de paisagens e possui uma das maiores biodiversidades do planeta, a Mata Atlântica. Está localizada no Extremo Sul, em Porto Seguro e foi a primeira porção de terra avistada pela comitiva de Pedro Álvares Cabral, quando aqui desembarcou.

O acesso à portaria principal da unidade de conservação fica no Km 0 da BR 498, trecho de 14 quilômetros de rodovia federal que está sob circunscrição da Nona Delegacia da PRF BA (Eunápolis).

Durante o encontro, a PRF Neila Cardoso, apresentou o trabalho desenvolvido na região, principalmente os relacionados às ações de prevenção de acidentes e combate a criminalidade. Também explanou sobre as peculiaridades e os desafios de fiscalizar mais de 500 quilômetros de estradas federais.

Cássia e o cacique Braga fizeram um breve histórico sobre o Parque Nacional do Monte Pascoal e agradeceu a visita dos policiais rodoviários federais, no sentido de mobilizar e sensibilizar toda a sociedade, para assegurar a proteção integral desta biodiversidade inestimável e aos elementos que compõe o ambiente: flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural.

Neila, finalizou a reunião colocando-se à disposição do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal. Disse também que as rondas ostensivas e o patrulhamento preventivo serão intensificados nos 14 quilômetros da BR 498.

Por | PRF