PRF encerra Operação Ano Novo e apresenta balanço dos cinco dias de atividades nas estradas baianas

Dados do balanço destacam ainda queda de 16 % no número de acidentes. No combate a criminalidade, merece destaque a retirada de circulação de um grande arsenal bélico como fuzis, munições, além da apreensão de maconha, cocaína e 1.000 comprimidos de ecstasy.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, às 23h59 desta quarta-feira (01), a Operação Ano Novo realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia. Iniciada no último sábado (28), a PRF intensificou a fiscalização e o policiamento orientado e teve como foco ações preventivas para redução da violência no trânsito e o enfrentamento a criminalidade.

Durante os cinco dias da operação, a PRF na Bahia contou com reforço nas equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Para isso, foram intensificadas rondas ostensivas nas rodovias com o posicionamento estratégico das viaturas, distribuído em aproximadamente dez mil quilômetros de malha viária.

A Operação Ano Novo está inserida entre as ações da nona edição da Operação Rodovida, que integra esforços de vários órgãos públicos da União, Estados e Municípios com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes. Integrar para proteger vidas é a proposta da Rodovida.

Infrações

Neste feriado prolongado, as atividades desenvolvidas pela instituição foram focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

Apesar de todo o trabalho educativo, a PRF flagrou e autuou diversos condutores agindo com imprudência nas rodovias federais do estado. Nestes quatro dias de Operação a PRF autuou 2.920 condutores cometendo infrações diversas.

Foram fiscalizados um total de 8.591 veículos e 9.275 pessoas no período da operação.

Uma das infrações mais constatada, a ultrapassagem proibida, foram 589 autos extraídos. Nunca é demais enfatizar que a colisão frontal, quase sempre causada pelas ultrapassagens indevidas, é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro.

O feriadão foi marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, porém uma das maiores preocupações da PRF é o lamentável hábito que parte de nossos motoristas ainda conserva: dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Durante as abordagens, foram realizados 5.295 testes com etilômetro (bafômetro), que flagraram 85 condutores dirigindo sob efeito do álcool, infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70.

Nas fiscalizações, a PRF também emitiu 41 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete e 07 motoristas foram flagrados trafegando manuseando o aparelho celular. Sem o cinto de segurança foram 223 autuações.

Acidentes, feridos e óbitos

Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução de 16% no número de acidentes totais, 43 em 2018 contra 36 este ano. Destes, 13 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente, número que representa uma redução de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, 02 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, redução de 75% com relação ao ano anterior, quando 08 pessoas vieram a óbito. Contrariando os demais índices, o número de pessoas feridas aumentou 5% saindo de 56 para 59.

Operação Ano Novo – 2019/2020 (5 dias operação) – Período: 28/12/19 a 01/01/2020 2018/2019 (5 dias operação) – Período: 28/12/18 a 01/01/2029 Acidentes totais 36 43 Acidentes graves 13 15 Feridos 59 56 Óbitos 2 8

Fonte: Polícia Rodoviária Federal – PRF

Enfrentamento a criminalidade

Durante os cinco dias da operação, a PRF na Bahia recuperou 06 veículos e 31 pessoas foram detidas por diversos crimes. Também foi responsável pela apreensão de 41 quilos de maconha e mais 38 quilos de cocaína. As abordagens resultaram ainda na apreensão de 04 armas de fogo e 132 munições de diversos calibres.

Destaca-se a ocorrência registrada na tarde de domingo (29), no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié, durante abordagem a um caminhão guincho com placas de Corinto (MG). O guincho transportava um GM/ Classic LS. No interior deste veículo, a equipe policial descobriu compartimentos ocultos. Dentro foram encontrados aproximadamente 31 quilos de maconha, 19 quilos de cocaína e mais 1.000 comprimidos de ecstasy. Ao ser questionado, o condutor de 38 anos, informou que foi contratado para realizar o transporte do carro de Corinto (MG) com destino a cidade turística de Valença na Bahia. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Por | PRF