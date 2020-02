PRF flagra motorista transitando embriagado na BR 101

Até o final desta terça-feira (25), quinto dia da Operação Carnaval 2020, a PRF registrou 308 condutores dirigindo sob influência de álcool nas rodovias federais da Bahia. Já foram realizados 8.786 testes de alcoolemia.

A Polícia Rodoviária Federal flagrou nesta quarta-feira de carnaval (26) o condutor de um automóvel FORD/Fiesta dirigindo alcoolizado. A ação foi registrada por volta das 22h00, no Km 940 da BR 101, trecho do município de Mucuri, no Extremo Sul da Bahia.

Durante fiscalização da Operação Carnaval, agentes federais deram ordem de parada ao Fiesta com placas de Serra (ES).

Na abordagem, foram solicitados os documentos pessoais e do veículo para checagem nos sistemas de consulta, foi quando os policiais perceberam que o condutor apresentava sinais nítidos de embriaguez como odor etílico e dificuldade no equilíbrio.

A equipe convidou o motorista para realizar o teste com etilômetro (bafômetro) e ao soprar o aparelho, o resultado aferiu 0,73 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez. O teste no aparelho apresentou índice quase 3 vezes do valor considerado como crime que é de 0,34 mgL.

Diante da situação, o homem de 56 anos que é natural de Araripina (PE), foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Teixeira de Freitas (BA) e apresentado à autoridade policial de plantão. As multas aplicadas somaram-se mais de 3.000 reais.

Qualquer usuário que presenciar situação de risco ou imprudência nas rodovias federais pode acionar a PRF através do telefone de emergência 191.