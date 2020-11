PRF prende trio logo após roubo de veículo na BR 101

Os policiais conseguiram identificar os criminosos com a ajuda das vítimas, que fizeram reconhecimento dos pertences encontrados com os três homens, através de fotos enviadas por aplicativo de celular.

Após meses acompanhando a movimentação de uma quadrilha de furto e roubos de veículos, que atua no trecho de Itabuna (BA), na noite de ontem(27), três de seus integrantes foram presos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), logo após roubarem um Fiat/Argo, próximo ao km 390 da BR 101 região do município baiano de Ibirapitanga e abandonarem as vítimas na rodovia.

Os policiais, ao tomarem conhecimento do crime cometido com a utilização de um Fiat/Uno Way, de cor branca, e de informações que o veículo tinha seguido sentido Itabuna(BA), se deslocaram imediatamente para o local do crime.

Ao chegarem nas proximidades do local, eles avistaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem.

Durante os procedimentos de fiscalização, foi realizada vistoria no interior do veículo, sendo encontrados diversos pertences, que levantaram suspeita da prática do crime de roubo.

Ao realizar contato, via aplicativo de mensagem, com as vítimas, inicialmente identificadas, os policiais apresentaram, por fotos, os objetos encontrados no interior do veículo, sendo reconhecidos, de imediato.

De pronto, as vítimas deslocaram-se para a 6ª Coorpin em Itabuna, reconhecendo presencialmente seus pertences e submeteram-se aos procedimentos legais de identificação dos envolvidos, a fim de confirmar serem os conduzidos como os autores do roubo realizado horas antes.

Ressalta-se ainda que, um dos homens identificado como autor do roubo, foi também reconhecido por diversas vítimas, pela prática do mesmo crime, agindo sempre com violência, inclusive com disparos contra os veículos das vítimas.

Os homens foram presos e apresentados à Polícia Civil, junto com o veículo e os pertences das vítimas, para as demais providências cabíveis.

Por | PRF