PRF promove Operação Rosas de Aço na Bahia em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Com equipes formadas apenas por policiais do sexo feminino, a quarta etapa da operação terá foco no combate à violência contra a mulher e será realizada desta vez na Delegacia de Feira de Santana (BA). Além das PRFs, também haverá representação das mulheres policiais do esquadrão de motociclistas Asa Branca da Polícia Militar.

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia através da sua Comissão Regional de Direitos Humanos e Subcomissão de Valorização da Mulher promoverá durante o dia de amanhã (08) a quarta etapa da Operação Rosas de Aço, desta vez na Delegacia de Feira de Santana (BA). A operação contará com a participação de mulheres policiais do esquadrão de motociclistas Asa Branca da Polícia Militar.

O foco da operação, com equipes formadas por policiais do sexo feminino, será o combate à violência contra a mulher, através da realização do Cinema Rodoviário Comando, com a promoção de palestras com exposição do tema, a fim de orientar e conscientizar os condutores e passageiros acerca da importância do enfrentamento deste crime que vitimiza muitas mulheres no Brasil e no mundo, bem como informar sobre a rede de proteção e apoio às vítimas de violência. Além do comando educativo e preventivo, serão realizadas ações fiscalizatórias.

Este ano, a escolha da Delegacia para receber a Operação foi a Delegacia da PRF em Feira de Santana, localizada na BR 116, para prestigiar o fato de que é nesta delegacia em que é lotada a policial rodoviária federal com maior tempo de serviço e em atividade da PRF na Bahia, a inspetora Jacqueline Moreira de Oliveira e Oliveira.

Além da operação, a Superintendência da PRF na Bahia também promoverá outras ações, no próximo dia 11 haverá uma Roda de Conversa no auditório da Sede com o tema “Não quero flores, quero viver! Porque o feminismo não é mimi”.

A PRF também participou, ontem (06), da Roda de Conversa com o tema “Será uma questão de gênero?”, promovida pelo Ministério Público Federal, sendo representada pela Presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos e da Subcomissão de Valorização da Mulher, inspetora Liamara Pires. Estiveram no evento a Procuradora-Chefe substituta do MPF-BA, Vanessa Previtera, Alana Rebouças e Yeda Souza, servidoras do órgão e Anucha Prisco, Educadora.

Por | PRF