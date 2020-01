PRF realiza leilão de veículos apreendidos na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) promove um leilão de veículos, classificados como sucatas, que foram apreendidos em ação das equipes. O evento ocorre no dia 24 de janeiro, a partir das 9h, na unidade localizada em Seabra, Região da Chapada Diamantina.

Além do formato presencial, também poderão ser ofertados lances através da internet. Com lances iniciais de R$ 50, o edital visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 dias nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia.

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 22 e 23 de janeiro, das 8h às 12h e de 13h às 17h, no endereço da unidade, localizado no km 386, na BR 242, em Seabra.

Por | PRF