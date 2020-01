PRF recebe novos policiais na Bahia

Eles são oriundos do Concurso 2019 e concluíram com sucesso todas as etapas do certame que incluíam provas de conhecimento, exames médico e físico, investigação social e curso de formação profissional realizado em Santa Catarina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta segunda-feira (06) estágio de ambientação com os novos policiais recentemente empossados na Superintendência Regional da Bahia. Eles irão se somar ao efetivo e reforçar a segurança nas rodovias federais que cortam o estado.

Desde o dia 16 de dezembro que os novos agentes passam por uma fase de entrega de documentos. Também foram cadastrados nos sistemas da instituição e receberam material de trabalho para desenvolverem suas atividades operacionais.

Na abertura da reunião, o superintendente da SPRF-BA, Virgílio de Paula Tourinho, recepcionou os policiais e apresentou os resultados operacionais obtidos em sua gestão. Destacou o esforço realizado pelo efetivo no cumprimento das metas para fortalecer o combate à criminalidade e redução de acidentes no trânsito.

O superintendente também enfatizou sobre a importância do emprego da tecnologia, do trabalho da inteligência, da integração com forças policiais e da capacitação profissional como reflexo dos números positivos obtidos na PRF-BA.

Durante a semana, os policiais terão encontros com representantes de cada unidade da gestão da Superintendência, onde serão apresentadas as peculiaridades e o trabalho desenvolvido por cada área, tanto na atividade administrativa como operacional. Está prevista também um bate-papo com a participação de policiais aposentados, os quais compartilharão um pouco de suas vivências e experiências quando atuavam nas rodovias.

Em poucos dias, os novos agentes vão compor as escalas de serviços nas unidades operacionais da PRF BA. Na fase inicial, serão supervisionados por colegas experientes para conhecerem o trecho e para que possam se adaptarem ao seu local de trabalho.

A conversa com os novos policiais foi bastante produtiva e muito importante, pois tivemos a oportunidade de apresentar o modelo de gestão utilizado em nossa Regional, bem como os principais desafios para 2020, visando uma prestação de serviço e atendimento diferenciado para a sociedade, disse Tourinho.

Conheça a UNIPRF

Durante o CFP-2019 que se iniciou em setembro/19, a Academia Nacional da PRF (ANPRF) foi alçada à Universidade Corporativa da PRF (UNIPRF). Está edificada em um complexo de 80 mil m², na rodovia SC-401, em Vargem Pequena, no norte da ilha, em Florianópolis (SC).

Nas 14 semanas de curso, os alunos assistiram às aulas de Enfrentamento ao Tráfico de Drogas, Armas e Munições; Enfrentamento à Fraudes Veiculares; Direitos Humanos e Cidadania; Técnicas de Abordagem Policial; Prática de Tiro; Condução Veicular Policial; Técnicas de Defesa Policial; Uso Diferenciado da Força; Fiscalização de Trânsito; Aspectos Legais dos Procedimentos Policiais; Atendimento de Primeiros Socorros; Ética e Atividade Policial; Relações Humanas; entre outras.

Também foi inaugurado o estande de tiro, o maior da categoria e com uma área aproximada de seis mil metros quadrados. Cada aluno pôde efetuar, nas instruções, mais de 1,7 mil disparos com armas de fogo. Foi a maior quantidade de tiros realizada por aluno num mesmo curso de formação.

A cerimônia de formatura ocorreu nas instalações da UNIPRF em 13 de dezembro (2019) com a formação de mais de mil policiais.

Por | PRF