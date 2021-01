Primeira baiana é vacinada em Salvador na manhã desta terça

A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, mulher negra, de 53 anos, foi a primeira baiana a ser vacinada em Salvador. O próprio secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, que é médico, aplicou a dose nela, em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (19), nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma.

Como profissional de saúde na linha de frente do combate à Covid-19, Angélica foi escolhida para estrear a campanha de vacinação na Bahia. Ela é servidora do Instituto Couto Maia.

Logo na sequência, também foi vacinada a idosa Lícia Pereira Santos, de 86 anos. Lícia vive no Centro de Geriatria das Osid desde 2014 e, pela idade, está no grupo prioritário para a vacinação.

Fonte | Bahianoticias