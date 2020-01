Primeiras imagens do controle do PlayStation 5 vazam em rede social

As primeiras supostas imagens do controle do PlayStation 5 da Sony vazaram na tarde deste domingo (05) através de um post no Facebook reproduzido por um usuário no Reddit.

As imagens foram postadas por um usuário identificado apenas como Patrick, que afirmou ser o responsável pela limpeza de um estúdio no qual o DevKit do PlayStation 5 da Sony está sendo testado.

Pelas imagens, o suposto novo controle parece extremamente similar ao DualShock 4, do PlayStation 4, mas aparenta trazer um touchpad um pouco mais angular na parte superior – o que é consistente com um registro anterior de patente da Sony. Veja abaixo:

As fotos vazadas, no entanto, não confirmam se o controle trará dois novo gatilhos da parte traseira, algo que também foi sugerido por um segundo registro de patente da fabricante do Sony PlayStation .

Além do controle, as imagens publicadas também mostram o DevKit do console de próxima geração da Sony com o mesmo design que já vimos anteriormente.

Vale ressaltar, é claro, que o design do novo DualShock ainda poderá sofrer mudanças até o lançamento oficial do console, que é previsto para o final deste ano.