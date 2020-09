Procurador federal visita município de Prado para mediar conflitos

Reuniões com famílias assentadas, representantes de órgãos públicos e movimentos sociais será realizadas nos dias 21 e 22 de setembro, com a presença do procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena.

A agenda de reuniões começa, às 10h, na Câmara Municipal de Vereadores do município de Prado, na Bahia.

O objetivo é promover o diálogo para garantir a efetividade do Plano Nacional de Reforma Agrária.

Serão ouvidos representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Polícia Federal, de movimentos sociais e famílias assentadas.

“Nosso propósito é auxiliar na resolução de problemas entre os envolvidos, promovendo o diálogo e buscando soluções”, afirma Vilhena.

O procurador da República, Luiz Paulo Paciornik Schulman, lotado no município de Teixeira de Freitas, também participará das reuniões. Ele é o responsável pelo acompanhamento das ações judiciais que envolvem os assentamento Rosa do Prado e Jaci Rocha.