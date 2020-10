Produtores de Itamaraju conquistam Prêmio Conilon Extremo Sul “Concurso Regional de Conilon de Qualidade 2020”

Produtores de café conilon de Itamaraju, participaram da 4ª edição do Concurso Regional de Conilon de Qualidade – Prêmio Conilon do Extremo Sul.

O “4º Concurso Regional Conilon de Qualidade – Prêmio Conilon Extremo Sul” é uma realização do Sindicato dos Produtores Rurais de Teixeira de Freitas, Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB)/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)/sindicatos.

O concurso foi realizado com produtores de café da espécie Coffea canéfora produzidos na região durante a safra 2020, o evento tem objetivo de valorizar o produto e produtores da região, fomentando a cultura e produção da espécie que é tão representativo na economia.

A iniciativa do concurso é impulsionar o melhoramento na produção de café conilon/robusta dos municípios do extremo sul da Bahia, promovendo a integração entre os vários segmentos envolvidos na cadeia do café e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor cafeeiro do Brasil, o idealizador do projeto, Gustavo Sturn, parabenizou a todos produtores pela participação.

A premiação aconteceu na sede da Associação Comercial de Teixeira de Freitas, contando com a presença de secretários dos municípios e produtores.

Representando o município de Itamaraju, participaram o Secretário de Agricultura Ivan Favarato Filho (Ivanzinho), Everaldo Melo Presidente do Sindicato Rural de Itamaraju, produtores de café do município e parceiros, o evento contou com a presença do representante do sistema FAEB/SENAR, Rui Dias.

O município de Itamaraju, enviou 6 amostras de café e foi premiado em duas categorias do concurso, 3° lugar na categoria Microlote Adilsom Bronzon, 1° lugar na categoria Lote Léo Caliman e família.

O Secretário de Agricultura Ivan Favarato Filho, frisou a importância dos sindicatos e produtores rurais abraçarem esta iniciativa que proporciona o incentivo da produção de café na região e movimento na economia. “Apesar do momento da pandemia, das diculdades devemos dar a volta por cima e produzir um café de qualidade”, disse Ivanzinho.

Para os produtores premiados do concurso, é gratificante o reconhecimento da atividade agrícola sendo um diferencial na região, a premiação representa um novo momento para os produtores de café conilon no território.

Premiação:

Categoria Lote 1° Colocado: R$ 3.000,00; Léo Caliman – Itamaraju

2° Colocado: R$ 2.000,00; Dalvino Oliveira Silva – Medeiros Neto

3° Colocado: R$ 1.200,00; Adriana Oliveira Azevedo – Alcobaça

1º ao 10º Lugar – Certificado de Participação no concurso.

Categoria Microlote:

1° Colocado: R$ 2.000,00; Grabiel Braga – Medeiros Neto

2° Colocado: R$ 1.500,00; Carmelita Santos – Alcobaça

3° Colocado: R$ 1.000,00; Adilsom Bronzon – Itamaraju

1º ao 10º Lugar – Certificado de Participação no concurso.

