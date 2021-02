Projeto Circuito Aéreo Business Show é lançado em Prado

A Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura em parceria com a Marebi Eventos e o Sebrae promoveram o encontro “Turismo em Pauta” com o lançamento do projeto Circuito Aéreo Business Show, que visa fomentar o turismo na região.

Durante o evento também foi lançado o programa, Revigora Turismo e o Renova Varejo Costa das Baleias 2021, que visa aumentar a competitividade dos negócios das empresas envolvidas no projeto.

O evento ocorreu na Câmara de Vereadores de Prado e contou com a presença do prefeito Gilvan Produções, do vice-prefeito Carlão da Saúde, do prefeito da cidade de Caravelas, Sílvio Ramalho, dos vereadores Odilei Matos, Super Choque, Luciana da Lookgás, dos secretários de Turismo de Prado, Alcobaça e Caravelas, da Polícia Militar e representantes do trade turístico. Também estiveram presentes, a gestora do projeto de Turismo da Costa das Baleias, Taisa Cancela e o gerente regional do Sebrae, Alex Brito.

De acordo com o prefeito Gilvan Produções, estes projetos vieram para unir ações empresariais e institucionais com a participação efetiva do setor público e privado.

“O turismo movimenta, direto e indiretamente, outros setores da economia, a exemplo de hotéis, pousadas, casas de aluguel, bares, restaurantes, ambulantes, e tantos outros. Sendo assim, a importância de se criar projetos voltados ao turismo para expandir e fortalecer a nossa região”, explicou Gilvan Produções.

“Um dos focos das ações nesses próximos quatro anos será o turismo. A ideia é que Prado seja referência na realização de eventos empresariais, feiras de negócios, seminários e outros, que venham fortalecer esse segmento turístico, tão rentável quanto o turismo de eventos, negócios e lazer”, enfatizou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Prado, Iracema Ribeiro, o Circuito Aéreo Business Show, evento de aviação está previsto para setembro deste ano. “Com toda certeza iremos trabalhar junto ao poder público e a iniciativa privada para a a consolidação deste evento e a captação de outros novos eventos. Estamos empenhados na elaboração do Direcionamento estratégico junto ao Sebrae para realizarmos as ações da secretaria de forma ordenada e planejada com foco no desenvolvimento das potencialidades dos destinos turísticos que possuímos, sendo eles, Prado, Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau”

Por ASCOM