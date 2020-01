PS5: pré-venda do console pode começar em março [rumor]

Jogadores empolgados pelo próximo console de videogame da marca PlayStation podem estar prestes a receber uma bela surpresa. Segundo novos rumores, a Sony está se preparando para revelar seu tão aguardado PS5 e disponibilizá-lo mundialmente para pré-venda logo no início de 2020.

Os rumores vêm de fontes não verificadas responsáveis por vazarem várias informações sobre a próxima geração de consoles, incluindo o perfil PSErebus no Twitter. Segundo o usuário, apenas o controle DualShock 5 do PS5 será revelado durante o primeiro trimestre de 2020 e a pré-venda virá logo em seguida no mês de março.

DUALSHOCK 5 will be unveiled in the first quarter of 2020. PlayStation 5 will be available to preorder worldwide shortly afterwards pic.twitter.com/ffTU9HVaoP

— PlayStation (@PSErebus) December 28, 2019