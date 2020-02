Público lota primeiro dia do Verão Costa a Costa em Porto Seguro

Começou neste sábado (01) de fevereiro, em Porto Seguro, a segunda edição do projeto Verão Costa a Costa. A programação, gratuita, teve início às 8h e, durante todo o dia, o público presente na Arena Boca da Barra, acompanhou os jogos do Campeonato Baiano de Futevôlei e o torneio masculino e feminino do Beach Soccer.

Além disso, adultos e crianças se divertiram nos equipamentos der aventura e esportes radicais, como a escalada, o full pipe, o giromaster e bungee trampolim. E, para quem gosta de esportes aquáticos teve oficinas clínicas de Surf e Stand up Paddle, promovidas pela Federação Baiana de Surf e pela Associação Baiana de Stand up Paddle.

“A grande presença do público nas duas primeiras etapas do Verão Costa a Costa, demonstra que o projeto veio pra ficar. As próximas seis edições, que vão passar por toda a costa do litoral baiano, vão consolidar ainda mais a ação “, acredita o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

O primeiro dia do evento será encerrado com shows das bandas Chica fé e Santê que prometem agitar o público local com grandes sucessos da música baiana e, também, com músicas que marcam as suas carreiras. E amanhã, quem vai elevar ainda mais a temperatura com a batida do seu som será o cantor Pierre Onassis, líder da banda Afrodisíaco.

“Esta é uma grande oportunidade de inclusão dos povos e comunidades tradicionais e mulheres vítimas de violência, que por meio desse espaço encontram uma oportunidade de renda com a exposição dos seus trabalhos”, afirmou Cabocla, superintendente de Promoção e Igualdade Racial de Porto Seguro.

No total, 32 expositores, integrantes de povos e comunidades tradicionais e mulheres vítimas de violência, estão com seus trabalhos na tenda da economia solidária que faz parte da estrutura do Verão Costa a Costa.

A Coelba, patrocinadora do evento, através do projeto FazAtleta, também participa do evento, com jogos e apresentação em realidade virtual, que falam sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica e, ainda, sobre a importância de economizar energia para a cuidar do meio ambiente. “Aprendi a economizar energia, preservar a natureza, ter cuidados com o poste elétrico.

Foram informações bem úteis, pois se a agente não economizar vamos poluir cada vez mais. Vou com certeza repassar tudo que aprendi aqui para a minha família e meus amigos para juntos reduzirmos o consumo e cuidarmos do nosso planeta”, disse Kauan Palácio, 11 anos.

