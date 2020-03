Quais os melhores aplicativos de delivery para usar durante a quarentena

Com a necessidade do isolamento social e o incentivo para que as pessoas fiquem em casa durante a crise causada pelo novo coronavírus, os aplicativos de delivery estão sendo cada vez mais requisitados para que as compras sejam realizadas de forma rápida e com cartão de crédito seguro.

Muitos são os aplicativos disponíveis que podem ajudar as pessoas durante seu dia a dia. Quais você já tem utilizado em sua rotina? Listamos os melhores aplicativos que podem te ajudar durante a quarentena, confira!

IFood

Não tem como falar de aplicativo de delivery sem começar com o iFood, uma das empresas mais conhecidas e responsáveis por popularizar esse tipo de demanda de aplicativos cadastrados em um mesmo lugar para delivery no Brasil

O iFood atua em muitas cidades do país e conta com milhares de restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias e até mesmo mercados. Basta escolher o tipo de alimento que você gostaria e não faltam opções pelas proximidades.

Dentro da plataforma é possível ver a classificação dos usuários e deixar opiniões sobre os estabelecimentos. O iFood oferece diversos e cupons para os usuários quase que diariamente, por isso, é uma ótima opção de aplicativo.

Durante o isolamento social do coronavírus, o iFood disponibilizou a entrega sem contato, em que é necessário fazer o pagamento pelo aplicativo e o entregador deixa a comida na porta ou portaria.

Rappi

Existente desde 2015, o Rappi é mais um famoso aplicativo de entrega. Ele vai além de comida e permite também fazer compras online em farmácias, supermercado e artigos para pets.

Além disso, ele atua também com o serviço de motoboy na funcionalidade Rappi Favor, ou seja, o usuário pode pedir o serviço de entrega de algo específico. A taxa básica dessa função é de R$8,90 e é importante ter atenção aos valores desse serviço.

Os pagamentos das entregas do Rappi, além das formas tradicionais com cartão e dinheiro, podem ser feitos pelo RappiPay, a plataforma oficial do aplicativo.

O aplicativo também tem a nova opção de entrega sem contato físico, protegendo motoristas e clientes.

Uber Eats

Você já deve ter pedido um carro pelo Uber em alguma situação, não é mesmo? Além de transportar pessoas, a Uber também tem uma vertente de delivery para lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos de comida.

Semelhante à solicitação de um veículo pelo Uber, o delivery pode ser acompanhado em tempo real pelo mapa e apresenta estimativas de horário de chegada do pedido.

A empresa também costuma oferecer cupons e descontos para incentivar a compra e consumo dos clientes.

Nesse aplicativo além de avaliar o restaurante é possível também classificar o serviço de entrega.

Delivery Much

O Delivery Much é um aplicativo brasileiro, que começou no Rio Grande do Sul e está expandindo seu alcance para diversas cidades do Brasil.

Ele funciona como todos os outros já citados, é preciso ter uma conta, selecionar o endereço de entrar e escolher o restaurante e comida que deseja receber. O aplicativo conta com muitos estabelecimentos cadastrados e é bem simples de utilizar.

Aiqfome

Outro aplicativo de delivery brasileiro é o Aiqfome, a plataforma online do interior e para cidades entre 30 a 350 mil habitantes, segundo a própria empresa. O Aiqfome já está em mais de 200 cidades e em 19 estados do país.

É um aplicativo simples de usar, oferece cupons de desconto e possui mais de 10 mil restaurantes no sistema, oferecendo grande variedade para aqueles que buscam comidas diferentes.

Loggi

O Loggi tem uma proposta mais ampla de delivery e não funciona apenas para comida, mas sim como um serviço que localiza o motoboy mais próximo e está disponível para atender entregas, escritórios e empresas, restaurantes e diversas demandas.

Os clientes que solicitam o serviço podem acompanhar o percurso de seu entregador e manter a mercadoria rastreável.

Apptite

Não é porque é delivery que precisa ter apenas comidas industrializadas ou congeladas, por isso, a proposta do Apptite é ter comida personalizada, aproximar as pessoas da culinária de grandes chefes e ter grande qualidade no seu serviço.

O aplicativo conta com diversos chefes da cidade de São Paulo que preparam comida artesanal, original e individualizada. A entrega promete ser rápida, com pedidos a partir de 25 minutos.

Em tempos de isolamento social, é importante conhecer opções de delivery para facilitar algumas atividades do dia a dia e se manter o máximo possível em casa. Aproveite nossas dicas, faça seus downloads e permaneça em quarentena!