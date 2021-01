Qual o impacto da pandemia na saúde mental da população? Veja o que aponta pesquisa;

Qual o impacto da pandemia na saúde mental da população? Uma pesquisa que ouviu mais de 200 mil pessoas documentou o que já era esperado: o medo foi o principal sentimento dos brasileiros ao longo do primeiro semestre de convivência com o coronavírus.

Segundo a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Débora Marques de Miranda, a angústia veio principalmente do temor de levar a doença do trabalho para dentro de casa.

“O primeiro dado que a gente conseguiu extrair foi o aumento da sensação de estresse da população em geral e de profissionais de saúde. Mais ainda nos profissionais de saúde. O medo de transmitir a doença para pessoas queridas foi o que mais apavorou a nossa população, o que mais gerou a sensação de estresse”, disse a pesquisadora.

O estudo é realizado pela UFMG em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual (ABIPD), Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), Universidade do Texas e Mackenzie.

Impactos da pandemia na saúde da população brasileira são tema de pesquisa da UFMG

Ao todo, 200 mil profissionais de saúde e 8 mil pessoas de outras áreas participaram da pesquisa através de um formulário on-line. As respostas foram documentadas, analisadas e servirão de apoio para planejamento de condutas médicas e políticas públicas.

“As pessoas estavam com tanto medo que elas muitas vezes tinham sintomas, às vezes sem estar com a infecção, inferindo por somatização que poderiam estar com a doença”, exemplificou a professora.

Os participantes recebem um relatório e, quando necessário, são alertados sobre a necessidade de procurar ajuda profissional.

Próximos passos

Em dezembro de 2020, os pesquisadores deram início à segunda fase da pesquisa. A ideia, agora, é mapear esse novo momento da pandemia de coronavírus e documentar como é que as pessoas estão sobrevivendo ao processo.

“No princípio houve o susto. E depois de tanto isolamento social, para quem o fez, de tanta confusão, de começar a sentir a complicação econômica, de sentir os efeitos do isolamento, da sobrecarga e de mudança de rotina?”, questionou a médica.

Quem quiser participar da segunda fase do estudo pode preencher o formulário disponível no site da ABP. É necessário ter mais de 20 anos e não é preciso ter contribuído com a etapa anterior do estudo.

“Quanto mais tempo a pessoa fica isolada, sob ameaça, pior é em termos de saúde mental. A gente espera uma piora do estado de saúde mental nessa segunda fase”. A pesquisadora informou que estão previstas novas etapas, de seis em seis meses, para que a pandemia seja caracterizada em sua totalidade.

De março de 2020 até agora, Minas Gerais já registrou mais de 595 mil casos de coronavírus. Ao todo, 12.736 terminaram em morte, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). No país, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 203.202 brasileiros perderam a vida por conta da Covid-19.

“Nas fases subsequentes, estamos esperançosos de que a gente tenha boas perspectivas, com resiliência da população. Um desejo grande que nossa brasilidade de saber sobreviver prevaleça. Que a gente consiga sobreviver a tanta desordem que a pandemia promoveu”, afirmou a professora.

Fonte | Por Thaís Leocádio, G1 Minas — Belo Horizonte