Qual melhor empresa de internet em Itamaraju

Nos últimos anos o número de assinantes de internet fixa cresceu consideravelmente. Em março/2020 o número total de clientes com internet fixa alcançou 33 milhões.

Segundo a ANATEL os provedores com cadastro ativos na referida agência possuem em março/2020 um total de 4.636 assinantes. O gráfico mostra que a partir de 2018 tem havido um crescimento exponencial no número de usuário em nosso município.

Em março/2020 os 4.636 assinantes utilizam as 4 tecnologias acima. Sendo o cabeamento metálico a tecnologia dominante com 84,7% de predominância.

Disputam o segundo o lugar a obsoleta internet via rádio e moderníssima fibra óptica ambas com 6,6% dos assinantes. Em último aparece a internet via satélite utilizada com frequência em lugares remotos como fazendas.

Para resolver essa situação a saída é solicitar que seja instalada a tecnologia em fibra óptica que permitem facilmente velocidades superiores a 34 Mbps.

A ANATEL disponibiliza o telefone 1331 e o aplicativo Serviço Móvel (disponível em Android e iOS) para receber reclamações acerca de problemas não resolvidos pelas empresas de internet e telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura que não estejam prestando serviço de qualidade ao assinante.

Segundo os limites mínimos de velocidade da banda larga o provedor deve fornecer uma Taxa de Transmissão Média (download e upload) de no mínimo 80% do valor contratado. Assim, caso o cliente contrate uma velocidade 100 Mbps o provedor deve SEMPRE fornecer uma velocidade média de 80 Mbps.

A velocidade de sua internet pode ser verificada por meio do site www.brasilbandalarga.com.br, o qual armazena o histórico de suas medições, por isso é importante está medindo com certa frequência a referida velocidade e contactando a ANATEL em casos de problemas.

Então, qual é a velocidade que sua internet apresenta hoje?

Por | Dr.-Ing. Jessé Gomes