Rui libera shows e cultos para até 100 pessoas no estado; decisão final cabe a prefeituras

O governador Rui Costa assinou um decreto que amplia o limite do número de pessoas permitidas em eventos em todo estado. O decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (2), atualiza a permissão para atividades que envolvem aglomeração de pessoas com a presença de até 100 pessoas, desde que previamente autorizados.

A medida assinada pela gestão estadual, na prática, amplia a permissão para realização de eventos desportivos, cultos religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas aulas em academias de dança e ginástica de 50 para 100 pessoas.

O governo não justificou previamente a medida ou anunciou com antecedência as alterações. Em coletiva nesta manhã, o governador comentou que pretende ir progredindo nas liberações, de acordo com o recuo da doença. “Estamos dando passo a passado, liberando atividades, para poder ir monitorando. Paulatinamente, e depois aumentando um pouco. Vamos avaliando. Fazendo isso progressivamente. Com o passar dos dias, vamos avaliando, subindo de acordo com a evolução da doença. Os números de óbitos são descendentes”, disse.

Apesar da liberação, ainda cabe às prefeituras, a decisão final sobre a realização de eventos ou decretos que regulamentam atividades durante a pandemia.

Por Lucas Arraz – Bahianoticias