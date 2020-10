SAF abre vagas para vendedores externos em Itamaraju

O Grupo SAF – Serviço de Assistência Familiar está com vagas abertas para vendedor externo na cidade de Itamaraju. Pré-requisitos: ensino médio completo. Os interessados devem deixar o seu currículo no escritório da empresa, localizado na Praça Castelo Branco, 528 – Centro, ou através do site: www.gruposaf.com.br. Faça parte da equipe de vendedores do SAF.

O que faz o vendedor externo do SAF?

Este profissional atua com a prospecção e a administração das vendas dos planos aos clientes, interagindo diretamente com o mesmo. Realiza visitas porta a porta. Negocia e traça novas estratégias para fidelização. Prospecta novos clientes, acompanhando o crescimento dos planos vendidos. Realiza acompanhamento do nível de satisfação.