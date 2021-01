Salvador e Porto Seguro estão entre as 10 cidades preferidas dos turistas no verão 2021

A Bahia aparece duas vezes no ranking das 10 cidades preferidas por turistas no Brasil no verão 2021. Salvador ocupa a 5ª posição, e Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, a 8ª.

A lista foi divulgada na coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. As outras cidades são: Rio de Janeiro (RJ), Búzios (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC), Porto de Galinhas (PE), Natal (RN), Maceió (AL) e Balneário Camboriú (SC).

A publicação traz ainda uma lista com os dez países que mais enviarão turistas para o Brasil. São eles Argentina, Chile, Estados Unidos, Peru, Colômbia, Uruguai, México, Equador, Costa Rica e Panamá.

A matéria destaca que os argentinos e os chilenos lideram as emissões de passagens para o Brasil no verão pelo segundo ano consecutivo. Os dados foram levantados pela Decolar.

Há bicampenato também em relação aos dois destinos preferidos no Brasil. Rio de Janeiro e Búzios também foram os mais procurados no ano passado, traz a publicação.

Por | Bahianoticias