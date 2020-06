Secretaria da Educação do Estado disponibiliza 840 roteiros de estudos online para auxiliar aprendizagem dos estudantes

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) disponibiliza mais 70 novos roteiros de estudos, no Portal da Educação (wwe.educacao.ba.gov.br). O objetivo é contribuir com a aprendizagem dos estudantes, neste período de isolamento social por causa do novo Coronavírus. Nesta décima segunda semana, a área trabalhada é Ciências Humanas. Desenvolvidos desde o início da suspensão das aulas, os roteiros são direcionados a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3ª ano do Ensino Médio e já totalizam 840 atividades, nas diferentes áreas do conhecimento.

Os roteiros de estudos apresentam uma proposta de cronograma para a realização de atividades autoexplicativas, descritivas e objetivas. A proposta é contribuir para manter o engajamento dos estudantes e estimular a adoção de rotinas de estudo, durante o período de isolamento social. O cronograma propõe, ainda, exercícios que buscam contemplar tanto estudantes que têm acesso à internet, quanto os que não têm. O material está sendo elaborado voluntariamente por professores da rede estadual.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Manuelita Falcão, enfatiza que essa rotina proposta é importante para o aprendizado dos estudantes, durante o isolamento social. “Oferecemos sugestões de conteúdos a serem trabalhados nos diferentes componentes e áreas, incentivando o engajamento dos estudantes em uma rotina de estudos mais organizada e compatível com cada série. Além disso, este material está contribuindo, também, com os professores no sentido de ajudá-los na interação com os estudantes, de forma qualificada, em salas virtuais ou grupos de WhatsApp”.

Os estudantes podem seguir o calendário semanal, dentro do cronograma sugerido (das 9h às 12h) ou seguir o seu próprio ritmo e interesses pessoais. As atividades são opcionais, mas a Secretaria da Educação recomenda que os estudantes e os professores acessem os roteiros, que podem ser utilizados como fichas de estudo com os resumos dos assuntos selecionados.

Suspensão das aulas – As aulas na Bahia estão suspensas por decreto do Governo do Estado e serão repostas a partir da elaboração de um novo calendário escolar.

FONTE | Assessoria de Comunicação

Secretaria da Educação do Estado da Bahia