Secretaria de Saúde de Itamaraju promove ações de incentivo a doação de sangue

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju, vem promovendo ações alusivas ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de Junho, a ação da secretaria está reunindo pessoas interessadas em doar sangue no Hemoba de Teixeira de Freitas.

A secretaria de saúde destaca a população a importância da doação de sangue ajudando a salvar vidas, outro fato relevante da ação, tendo em vista que, mesmo diante da pandemia do COVID-19, é necessário estabelecer um suprimento do estoque de sangue para atender às demandas cotidiana.

Segundo informações do secretário de saúde Luiz Fábio, os interessados podem procurar a secretaria de saúde para o agendamento de doação, em seguida são formados os grupos de doadores que são acompanhados por profissionais da secretaria até o Hemoba em Teixeira de Freitas.

A ação teve início no dia 28 de maio 2020, contando com inúmeros voluntários sendo conduzidos até o Hemoba. Seja um doador entre em contato com a secretaria de saúde 3294 – 3079. As turmas são formadas e enviadas ao Hemoba.

A doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes, que necessitam de cirurgias ou outras situações clínicas. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental. Uma simples doação pode salvar muitas vidas. Toda pessoa em boas condições de saúde pode doar sangue sem qualquer risco ou prejuízo à sua saúde.

Informações | AscomPMI