Secretaria de Saúde de Itamaraju recebe doações de materiais de Proteção individual

Diante da pandemia inúmeros gestos de solidariedade vem sendo feitos por empresas do Brasil, contribuindo com a população no enfrentamento da doença, somando forças na garantia da manutenção da vida.

O município de Itamaraju, mais uma vez recebeu doações de suma importância através da empresa Mondelēz Internacional. Foram doadas 4500 unidades de luvas de procedimentos, 4500 toucas e aproximadamente 200 litros de álcool.

Os materiais foram recebidos pelo Secretário de Saúde Luiz Fabio, que diante do gesto solidário o agradeceu a empresa pela promoção do bem-estar social, grandeza e humano, “a Mondelēz Internacional está de parabéns por promover solidariedade neste momento de crise, onde todas doações são bem vindas somando forças no enfrentamento do covid19, os EPIs são fundamentais para proteger as equipes que lidam diretamente no combate da pandemia, humanidade não tem preço nossa gratidão a esta empresa” disse o secretário Luiz Fabio.

Em nota a empresa destacou o momento de pandemia do Coronavírus COVID-19, “a Mondelēz Internacional acredita que pode e deve apoiar o município itamarajuense, ajudando-o salvar vidas. É um momento crítico, que exige a participação de todos: governo, iniciativa privada e a sociedade civil”.

É uma colaboração que, com certeza, vem se juntar à outras, como mais um elo da corrente comunitária pela proteção das pessoas contra COVID-19.

Por | AscomSec.Saúde