Secretária de Saúde do Prado se reúne com equipe do Hospital Municipal

Visando promover mudanças e melhorias no atendimento no Hospital Municipal de Prado, a secretária municipal de Saúde, Neuziane Mascarenhas, se reuniu com os profissionais da saúde e a equipe administrativa da instituição, com o objetivo de discutir assuntos relacionados a demanda do Hospital.

De acordo com a secretária, este encontro faz parte de uma série de ações que têm como objetivo tornar mais próxima a relação com as equipes, e incentivar a melhoria na qualidade de atendimento em diversos setores.

“Nossa equipe valoriza estes profissionais que dia-a-dia atendem a nossa população com carinho, compromisso e dedicação e por isso, estamos nos propondo a motivar os grandes e valorosos servidores, que temos em todas as Secretarias. Revigorando todas essas equipes, para que, usando o seu conhecimento, eles trabalhem motivados, alegres e tenham condições de produzirem mais, formando uma grande mobilização em prol da melhora da saúde em Prado”, disse Neuziane Mascarenhas.

A diretora do Hospital, Kely Prates, reforçou que o encontro teve como objetivo buscar convergências e soluções que beneficiem a comunidade. “Essa reunião serviu para nos unirmos e construirmos um caminho a fim de garantir o atendimento à população. A nossa preocupação é oferecer serviços de qualidade para a saúde dos cidadãos”, disse.

