Secretaria de Turismo do Prado se reúne com músicos

A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, se reuniu na manhã desta quinta-feira (14), com integrantes da classe artística da cidade, para tratar de assuntos importantes, dentre eles; ações que contribua com o músico neste momento da pandemia. O encontro aconteceu no Palácio do Turismo, no centro de Prado.

Durante a reunião houve apresentação da nova pasta da Secretaria de Turismo e a nova diretoria cultural.

“A reunião com os músicos foi bastante produtiva e já marcamos uma nova, onde será apresentada a formação da Associação de Músicos do Município de Prado”, disse Iracema Ribeiro (Secretária de Turismo).

Esse novo encontro foi marcado para a próxima segunda-feira, dia 18/01/2021.

Os músicos que quiserem participar, basta confirmar a presença através do whatsApp da diretoria de cultura pelo Cel.:(73) 99907-0644 e falar com Priscila Meindes.

Por | Ascom