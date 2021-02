Secretaria de Turismo e índios Pataxós de Prado se reúnem para consolidar a cultura indígena na Sede do município

Índios de aldeias pataxós do município de Prado, estiveram reunidos com representantes da Secretaria do Turismo, Esporte e Cultura para consolidar a cultura indígena na sede do município. O encontro aconteceu no Palácio do Turismo, no centro da cidade.

De acordo com a secretária de Turismo, Esporte e Cultura, Iracema Ribeiro, “a ideia é mostrar para a população pradense e também para os turistas a importância dos valores culturais e da preservação e respeito aos povos indígenas”, disse.

Na oportunidade, eles realizaram uma apresentação (dança indígena de agradecimento) que contou com a participação do cacique Matias, do presidente da Câmara de Prado, Odilei Matos e dos vereadores Cacique Zeca e Super Choque.

Por ASCOM / Prefeitura de Prado