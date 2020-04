Secretaria municipal de agricultura distribui mudas de CAFÉ CONILON

Mesmo diante do quadro de pandemia, causado pelo COVID-19, os produtores rurais continuam seu trabalho no campo, fazendo aquilo que mais gostam e necessitam: produzir alimentos, que chegarão à mesa de toda a população.

Foi com esse incentivo que a Secretaria de Agricultura, mesmo neste período de isolamento social, com atenção às normas de saúde, vem distribuindo as 100.000 mudas de café conilon aos produtores que se cadastraram na chamada pública nº 008/2019, sendo atendidos 40 produtores familiares, distribuídos por todo o território do município.

Nesta chamada, além das documentações exigidas, os produtores cadastrados foram visitados pela equipe da Secretaria, disponibilizando todos os serviços técnicos necessários, além da mecanização agrícola.

Por | Ascom PMI